Ancora una volta si conferma il valore dello sport promosso e vissuto a scuola, quale importante strumento di crescita e maturazione degli alunni e delle alunne e veicolo, al di là della vittoria o della sconfitta, di valori importanti quali l’impegno, la costanza, la condivisione delle regole, il rispetto per l’avversario e il confronto aperto e leale tra pari.

Allo stadio Ennio Magistri di Milazzo è stata disputata la finale provinciale dei campionati studenteschi di Tag Rugby (rugby senza contatto fisico), categoria cadetti, a squadre miste composte da maschi e femmine. Grande soddisfazione per la squadra del Terzo Comprensivo che ha conquistato il gradino più alto del podio, ottenendo il titolo di campione provinciale della specialità dopo aver vinto le quattro partite del torneo, confrontandosi con gli altri due Istituti Comprensivi della Città, l’I.C. Evemero di Messina e l’I.C. Capuana-Verga di Barcellona. Questo risultato corona il progetto Scuola Attiva Junior , portato avanti in collaborazione con la FIR (Federazione Italiana Rugby) e con la società sportiva Melrose.

