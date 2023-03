Al via al tecnologico “Ettore Majorana” la seconda edizione di “Radio Majorana, progetto nato in collaborazione con la società editrice dell’emittente radiotelevisiva “Radio Milazzo” per la realizzazione del programma radiofonico “La Scuola in Radio”. Dare spazio al talento e alla creatività degli studenti che già fanno comunicazione attraverso il giornale online dell’istituto mamertino, L’Ettore”, e raccontare insieme a loro cosa accade dentro e intorno al mondo dell’istruzione, della società e del mondo attuale attraverso nuovi ambienti e strumenti di apprendimento ricchi di stimoli, esplicita e concretizza l’innovativo impegno didattico dell’istituto mamertino che ha svolto nel corrente anno scolastico una convinta campagna promotrice della pratica dell’edutainment, imparare divertendosi.

Il programma radiofonico dal titolo “Tra una nota e l’altra”, in onda ogni venerdì alle 15 e che si protrarrà fino al mese di maggio, è condotto da tre studenti, Antonio Cartaregia IV A ET, Yosra Ben’Rhouma IV D BS e Xemal Kashta VA MM, affronta diversi temi di attualità, interni ed esterni alla scuola, con uno stile semplice ma accattivante e persegue lo scopo di dare vita a una “voce narrante” per tutto ciò che di rilevante succede nella società contemporanea. «E’ un progetto – dice il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – che da l’opportunità di sviluppare le competenze tecniche e comunicative degli studenti. Proiettare gli studenti in un contesto reale è sicuramente un compito di realtà dalla duplice valenza e funzione: sviluppare la capacità di lettura critica di messaggi mediatici ed esercitare efficacemente una cittadinanza attiva, promuovendo l’inclusione e la creazione di una sana e propositiva comunità scolastica»