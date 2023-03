Arriva a Milazzo il polo didattico dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, il primo Ateneo digitale italiano nato nel 2004 e aperto agli studenti e al mondo del lavoro.

Un centro di orientamento all’iscrizione, quello di Milazzo, con personale qualificato che porterà in provincia di Messina la rivoluzione digitale avviata a Roma quasi vent’anni fa, mettendo al servizio del territorio con un’offerta assolutamente multidisciplinare, strutturata in percorsi di studio integrali al punto che ogni corso di laurea triennale risulta completato dalla sua magistrale di riferimento. Dall’area umanistica a quella sociale, dall’area giuridica a quella ingegneristica: 6 Facoltà, 22 Corsi di laurea, 60 Corsi Post Laurea, una Scuola di Specializzazione per le professioni legali e i 5 Cfu per l’insegnamento.

Oltre 150 docenti di ruolo, tra cui spiccano nomi altisonanti al grande pubblico, come il giurista Guido Alpa, il Vice Direttore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e l’ex Ministro Rainer Stefano Masera.

L’accreditamento presso i principali ordini professionali e l’aderenza dei piani di studio ai criteri dei concorsi pubblici le chiavi principali di ingresso. Il tutto nel nome della qualità.

Incontriamo il direttore dell’infopoint Unimarconi di Milazzo, dott. Felice Oteri:

Cosa differenzia UniMarconi dagli altri atenei?

«Unimarconi sta implementando una strategia che mira a posizionare l’ateneo in un segmento che potremmo definire “premium”, distinguendosi qualitativamente dagli altri competitor grazie a una serie di importanti fattori quali l’eccellenza del personale docente, l’attenzione puntuale e l’estrema efficienza operativa nel rapporto con gli studenti sia dal punto di vista didattico che dei servizi, un forte e continuo investimento nell’infrastruttura tecnologica a supporto della realizzazione ed erogazione dei programmi formativi, il notevole impegno nella ricerca che si traduce nella partecipazione a numerosi programmi di finanziamento nazionali ed europei (in particolare a quelli quadro Horizon Europe, LIFE e Erasmus +). A tutto questo occorre aggiungere una spiccata vocazione internazionale che ha portato l’ateneo a siglare accordi di partenariato non solo in Europa ma anche in Medio Oriente, Africa, Asia e Sud America facendo registrare ogni anno centinaia di iscritti provenienti da ogni angolo del globo».

Formazione digitale e Manager 4.0 sono le parole chiave per il successo di UniMarconi?

«Sono indubbiamente due concetti fondamentali che declinano quello che è il principale fattore di cambiamento dei nostri giorni e di cui il nostro ateneo è pienamente consapevole, ovvero la trasformazione digitale. L’obiettivo è quello di allineare i nostri programmi con i cambiamenti in corso, con le loro relazioni con il mondo reale e con le loro implicazioni con l’economia globale».

Per fissare un incontro di orientamento gratuito presso la sede di Milazzo, telefonare al numero: 370 379 2145, oppure scrivere una mail all’indirizzo: milazzo@unimarconipoint.it

