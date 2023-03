Si è spento Lino Scampitelli, 84 anni, ex dipendente della Raffineria di Milazzo noto per aver raccontato la cronaca cittadina in qualità di collaboratore di quotidiani locali tra i più seguiti: dal Corriere del Mezzogiorno alla Gazzetta del Sud. Era iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti da 55 anni. Impegnato nel sociale è stato presidente provinciale della Libertas.

Conosciuto per la serietà mista a bonomia e intelligente ironia, ha affrontato la malattia con dignità e voglia di autonomia. I funerali si terranno domani, martedì 21 marzo, alle 15,30, al Duomo di Milazzo.

La redazione di Oggi Milazzo, il direttore Rossana Franzone e Gianfranco Cusumano si stringono al dolore della famiglia e dei figli Dario, Mara e Oriana.