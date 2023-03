SAN FILIPPO DEL MELA. La Pro Loco di San Filippo del Mela ha una nuova casa. Ha ottenuto dal comune la concessione in comodato d’uso dei locali al primo piano del vecchio Palazzo Municipale che si trova sul Corso Garibaldi. A dare la notizia il presidente Matteo Dragà.

«La nuova sede – precisa il presidente – sarà aperta a tutti i cittadini ed associazioni del territorio, perché punto di riferimento per coloro che vogliono collaborare e promuovere il territorio e per coloro che credono nel valore del volontariato. C’è la volontà di creare una sede intesa come “laboratorio di idee e progetti “, uno spazio dinamico in continua evoluzione, un luogo per esprimersi e confrontarsi nel segno della ricerca di quella bellezza perduta, continueremo a credere nell’arte ( in tutte le sue forme) perché può salvarci da apatia ed inerzia e forse utile per tornare a sentirci “cittadini attivi” che credono nella valorizzazione delle tradizioni, nella cultura, nel rispetto del paesaggio e nella volontà di fare rete. Ringrazio l’amministrazione comunale per averci dato questa opportunità».

Sabato scorso, su iniziativa della Pro Loco, si è svolta in sinergia con l’associazione teatrale “Le Nuove immagini” la mostra fotografica su “La sacra rappresentazione, emozioni e memoria” , un momento per ribadire l’importanza di unire le forze associative del territorio per valorizzare attività artistiche, erano presenti il regista Luigi Mandanici e il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino.