Ventisei milioni di euro per completare il porto di Milazzo. Al via la nuova gara di appalto

L’Autorità Portuale di Messina ha sbloccato i lavori di completamento delle banchine e dei pontili nel Porto di Milazzo, un’opera avviata nel 2003 e mai ultimata che, finalmente, andrà in appalto. Il bando di gara è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

L’intervento prevede il completamento delle banchine commerciali del porto verso il molo di sottoflutto, i cui fondali erano stati già oggetto di dragaggio.

La progettazione esecutiva, curata dall’Ufficio Opere Marittime Sicilia del Provveditorato Opere Pubbliche, prevede di realizzare un piazzale dell’estensione di circa 18.600 mq, un muro di sponda si circa 355 m accompagnati da un intervento di dragaggio a quota –10.00 metri sul livello del mare, di una porzione dei fondali presenti nel bacino portuale antistante la banchina esistente. Al piazzale si potrà accedere grazie anche alla realizzazione di una rampa d’accesso dalla via Nino Bixio.

Dopo essere stati acquisiti tutti i pareri degli Enti istituzionalmente competenti, il progetto è stato sottoposto alla verifica prevista dall’art. 26 del Codice dei Contratti, eseguita positivamente dalla Società Bureau Veritas Italia S.p.A.

La durata dei lavori è stimata in ventiquattro mesi ed il costo complessivo dell’opera, finanziata con fondi dello Stato e dell’AdSP, ammonta ad 26 milioni 200 mila euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è stabilito per giorno 23 marzo alle ore 13, mentre l’apertura delle buste avverrà il 30 marzo a partire dalle ore 10.

“Chiudere questo progetto e avviare la gara – dichiara il Presidente Mario Mega – era uno dei primi impegni presi al momento della nomina e che si concretizza dopo tanti sforzi per superare le varie criticità emerse. Disporre di questa banchina consentirà agli operatori di sviluppare nuovi traffici e cogliere altre opportunità. Ma é soprattutto un tassello per avviare gli ulteriori interventi che abbiamo programmato e quelli già in corso di progettazione che cambieranno il volto del porto di Milazzo rafforzando il ruolo di nodo trasportistico primario della Sicilia orientale»