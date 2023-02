Entro fine marzo la piscina comunale riaprirà i battenti. L’associazione “Sporting club San Giovanni Milazzo”, che gestisce l’impianto di contrada Valverde, ha avviato lavori di ristrutturazione. La struttura rimane chiusa dall’anno scorso poichè il comune aveva accordato la chiusura temporanea per gli alti costi di gestione causati dall’aumento del gas combustibile dopo la guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi, però, l’amministrazione ha negato la proroga richiesta dall’associazione ed ha fissato in martedì 11 aprile la data ultima per l’apertura. In caso contrario, scatteranno le procedure per la revoca del contratto di concessione.

I funzionari comunali, di concerto con il dirigente del 6° Settore, Domenico Lombardo, hanno disposto che il legale rappresentante dell’associazione affidataria della gestione della piscina comunale “Pippo Del Bono”, completi tutti gli interventi manutentivi e provveda a tutti i controlli di cui la struttura necessita prima del suo utilizzo, entro e non oltre il 31 marzo.

Il gestore – che nei prossimi giorni aprirà le iscrizioni – ha già avviato dei lavori di manutenzione ed in particolare la pitturazione delle pareti, la riparazione delle porte, anche quelle di emergenza, il ripristino delle griglie di reflusso acque, il ripristino della vasca principale, con l’applicazione di tutte le piastrelle ammalorate.