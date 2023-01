Il milazzese Massimo Bagli è il nuovo commissario provinciale della nascitura Uniciv (Unione invalidi civili). A nominarlo il presidente nazionale Fabio Larocca. Si tratta di un’associazione no profit che fonda la propria identità sul proselitismo ed il volontariato sociale. Gli obiettivi sono lo sviluppo, il miglioramento e la difesa delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli invalidi. La sede si trova in via Vittorio Veneto, 48.

