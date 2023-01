Con questo intervento si va a completare un percorso iniziato negli anni scorsi che aveva interessato alcuni plessi cittadini. «Valuteremo dove operare sulla scorta delle situazioni maggiormente da attenzionare – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo ¬. E’ fondamentale avere indagini diagnostiche aggiornate degli edifici scolastici, alla luce anche della loro vetustà. Una attività importante per dare alla popolazione scolastica e alle famiglie garanzie in materia strutturale prevedendo ove necessario i dovuti interventi di manutenzione straordinaria»

La Regione ha assegnato 51 mila euro al Comune di Milazzo per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali. Oggi è stato trasmesso il decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale che consente agli uffici di palazzo dell’Aquila di avviare le procedure per l’esecuzione di indagini diagnostiche nelle scuole cittadine.

