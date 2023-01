VIDEO. E’ di Milazzo l’unico giornalista italiano ad essere stato testimone dell’assalto dei bolsonaristi al palazzo del Congresso di Brasilia, la capitale del Brasile dove qualche giorno prima si era insediato il nuovo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Si tratta di Federico Nastasi, 34 anni, ricercatore e giornalista indipendente, collaboratore del quotidiano Il Manifesto, Radio 24 e del settimanale L’Espresso.

La vicenda è diventato un caso internazionale. L’invasione dei sostenitori dell’estrema destra, sconfitti alle elezioni presidenziali di ottobre con il candidato Jair Bolsonaro, è avvenuta a sorpresa domenica scorsa quando si sono diretti verso il palazzo del Congresso, devastando la sede istituzionale. L’unico giornalista italiano presente sul posto è stato Nastasi, esperto di America Latina, impegnato da mesi in un reportage in terra brasiliana. E’ riuscito a riprendere in esclusiva gli scontri e proprio per questo è stato invitato a fare ben due collegamenti per il Tg1, ma anche al Tg3, Rai News, Piazza Pulita (La 7). Ad intervistarlo pure la Repubblica. I giornalisti della stampa italiana sono arrivati solo ieri sera.

«Anche se c’erano sentori di violente proteste, nessuno si aspettava che avvenisse domenica, otto giorni dopo il giuramento del neo presidente Lula che ho seguito per Il Manifesto – spiega ad Oggi Milazzo Federico Nastasi, figlio dell’ex sindaco Nino Nastasi e della professoressa Tonia Bonfanti – io ero in giro per altri impegni, quando ho visto queste persone che avanzavano verso il congresso le ho seguite e sono riuscito a documentare la devastazione del palazzo del Congresso. Ho filmato e seguito tutta la scena fino alle 20 quando arrivato l’esercito».

Federico Nastasi è stato consulente presso la Commissione economica per l’America Latina e cooperante per l’Unione Europea in America Centrale. Ha conseguito un dottorato di ricerca in economia alla Sapienza con una tesi sulla migrazione di massa nell’Argentina di fine Ottocento. Vive in America Latina, scrive di politica e trasformazioni sociali nella regione, collaborando con media e centri studi, in italiano (Il Manifesto, Espresso, CESPI, Treccani) e spagnolo (El País, Brecha semanario).

IN BASSO UNO DEGLI INTERVENTI DI FEDERICO NASTASI AL TG1 di LUNEDI’ 9 gennaio