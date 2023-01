Lo zucchetto è stato esposto temporaneamente nel nuovo reliquiario che si trova all’interno della chiesa, a sinistra dell’altare centrale. Sabato alle ore 18 al santuario verrà celebrata una messa in suffragio di Benedetto XVI.

Al Santuario di San Francesco di Paola è stato donato lo zucchetto del papa emerito Benedetto XVI deceduto lo scorso 31 dicembre. A consegnare il copricapo al rettore padre Saverio Cento è stato il Provinciale dell’ordine dei Minimi, padre Francesco Carmelita. L’ordine ha ricevuto la papalina in dono direttamente dal segretario particolare del papa emerito, padre George Gänswein, il 7 giugno 2021 e fino a qualche giorno fa veniva custodita a Salerno.

