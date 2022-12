Basket/Under 18, l’atleta milazzese Michael Scredi torna in Nazionale. Convocato per il raduno

Michael Scredi, classe 2005, ritorna in Nazionale. Il giovane atleta milazzese della Svincolati Milazzo è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana Under 18 che si terrà a Novarello di Granozzo con Monticello (Novara) da oggi 27 al 29 dicembre .

Dopo l’esperienza fatta nel 2019 nel raduno unico della selezione tricolore Under 14 svoltasi a Tarcento (Udine), Scredi balza nuovamente agli onori di cronaca grazie anche alle ottime prestazioni fin qui avute nel campionato di Serie C Silver dove ad oggi risulta il miglior realizzatore del torneo.