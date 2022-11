Venerdì 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”, si svolgerà al teatro Trifiletti, alle 17,30, l’incontro sul tema “La violenza parte dalle parole”, con la parteciparione di Elisa Di Francisca, atleta 38enne che ha conquistato 2 ori e 1 argento con titoli olimpici nel fioretto. Sarà lei, che rappresenta un esempio nello sport e nella vita, che dimostrerà come “è importante far capire che le donne non sono sole”, raccontando proprio la storia di “sopravvissuta” ad una relazione tossica. Relazioneranno anche Eleonora Indorato –dirigente Cefpas, esperta area comunicazione violenza ed abusi, e Selene Macrì –pedagogista.

Nell’ambito dell’incontro, promosso dal Comune di Milazzo e organizzato da Maria Magliarditi, sarà proiettato il film “L’Amore Rubato” e raccolti fondi per il centro antiviolenza “Una di Noi” di Villafranca Tirrena.

Le statistiche che riguardano il femminicidio in Italia, aggiornate all’ottobre scorso, parlano di una vittima ogni tre giorni. Sono donne, che, in nome di un sentimento scambiato troppo spesso per amore, vengono uccise soltanto per avere espresso un pensiero, per avere fatto una scelta diversa da quella dell’uomo, per non avere trovato la forza di denunciare.