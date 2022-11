A causa di lavori urgenti nel pozzo di Contura da cui parte l’erogazione idrica di buona parte di Milazzo, nel pomeriggio interi quartieri sono rimasti senza acqua. L’intento degli operai era quello di diminuire il flusso ma se in alcune zone il prezioso liquido ha continuato a sgorgare, seppure in minima parte, in altre zone i rubinetti sono rimasti completamente a secco. Il problema, comunque, è in fase di risoluzione.

