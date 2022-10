DIETRO LE QUINTE. Rispetto all’iniziale programmazione non giungerà a Milazzo la “Quarto Savona 15”, l’auto di scorta del giudice Falcone coinvolta nell’attentato di Capaci. A seguito di un danneggiamento avvenuto durante uno spostamento, che richiede una urgente e lunga manutenzione, la vettura non potrà più essere esposta nell’Atrio del Carmine, quale testimonianza della violenza di quei giorni. Gli organizzatori dell’evento hanno comunicato che riprogrammeranno l’esposizione della teca a Milazzo.

IL PROGRAMMA. Alle 10,30 nell’Atrio del Carmine si terrà un incontro per un momento di memoria e confronto alla presenza del sindaco Pippo Midili e delle principali autorità militari e civili al quale prenderà parte anche Tina Montinaro, vedova del capo scorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro e presidente dell’associazione “Quarto Savona Quindici” come era denominata l’auto della scorta del magistrato ucciso dalla mafia.

