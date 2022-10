MESSINA. Al via oggi, giovedì 13 ottobre a piazza Cairoli, la quarta edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da: Unione Europea, Mipaaf, Feamp, Sicilia Sea Food, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea- Dipartimento della Pesca Mediterranea, Città Metropolitana di Messina, Comune di Mirto, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio DI MESSINA, Visit Me, IIS Antonello, Fondazione Albatros, Associazione provinciale cuochi Messina, Associazione Italiana Celiachia e Scienze4 life.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il sindaco Federico Basile, che daranno il via all’apertura del villaggio gastronomico composto da 40 casette del food. Domani sera si alzerà il sipario anche sulla quinta edizione del Messina Street Fish (la quarta si era svolta lo scorso anno nei locali della Fondazione Albatros), progetto incentrato sulla valorizzazione del pescato locale e sostenuto dalla Regione Siciliana Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68. Il Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tendostruttura che ospiterà gli show cooking in programma, che avranno come tema esclusivo proprio il pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette di chef e gli interventi di qualificati esperti che ogni sera saranno protagonisti di focus tematici sull’argomento.

Alle 19 inaugurerà il Messina Street Fish, nell’insolita veste di cuoco, il sindaco di Messina Federico Basile, mentre alle 21 si esibirà ai fornelli il popolare chef Natale Giunta con il suo risotto con zafferano, latte di cocco, capone scottato e liquirizia. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto a Cirs Casa Famiglia, Mensa di S. Antonio e Terra di Gesù Onlus. Ricco anche il programma degli spettacoli che prevede per domani, 13 ottobre, alle 18.00 i dj-set a cura di Antonio Campo, Rinaldo Mauro e Dj Kate e a seguire la musica dal vivo delle band “Camurria” e “La Soluzione”.

Orari di apertura della manifestazione

Giovedì 13 dalle 18 all’1, venerdì 14 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, sabato 15 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica orario continuato dalle 11 all’1.

Modalità di accesso

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta food sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda.

Parcheggi aperti

Per migliorare la viabilità ed agevolare il pubblico che parteciperà all’evento, durante i giorni del apertura straordinaria sino all’1.00 di notte del parcheggio “Fosso” di via G. La Farina, oltre che del parcheggio del “Cavalcavia” e del parcheggio “Cavallotti” che restano aperti h24.