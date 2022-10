Prima che arrivasse l’annuncio del commissario dell’Asp, Alagna del prossimo avvio dei lavori di potenziamento del pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”, tutte le forze politiche intervenute durante i lavori della seduta straordinaria hanno manifestato disappunto per i tanti disagi che l’utenza affronta quando è costretta a rivolgersi al pronto soccorso del nosocomio mamertino. Raccontando episodi ma anche esperienze personali. Lo hanno fatto i consiglieri di opposizione Alessio Andaloro e Damiano Maisano, lo hanno ribadito Lorenzo Italiano, che era stato il promotore del Consiglio straordinario, auspicando che i lavori d’Aula non si trasformassero “ nella solita passerella” (alla fine la notizia attesa è comunque arrivata) e il consigliere Pippo Doddo.

NESSUN DOPPIONE. Il consigliere Nino Italiano ha proposto alla dirigenza dell’Asp presente di suddividere i reparti tra Milazzo e Barcellona senza creare doppioni inutili e distribuire meglio le competenze per evitare sovraffollamenti. Ha chiesto invece lumi sugli accessi e su questo influisca la chiusura del Pronto Soccorso del Longano, il consigliere Franco Rizzo. La consigliera Fabiana Bambaci ha invece chiesto (e anche qui è arrivata la risposta) lumi sul finanziamento previsto, grazie all’impegno dell’on. Galluzzo, per ristrutturare il pronto soccorso del “Fogliani”.

L’ESPERTO GIANNETTO. Un contributo importante è giunto dal medico Giuseppe Giannetto, attuale esperto del sindaco Midili in materia sanitaria. Giannetto ha fatto un focus sulla situazione generale della sanità italiana, carente sotto tanto aspetti e quella siciliana in particolare. “La situazione deficitaria si è dimostrata in tutto il suo dramma durante la pandemia – ha detto Giannetto – come dimostrato dai dati. L’Italia ha 316 posti per centomila abitanti, contro i 791 della Germania. Per non parlare del comparto medico, in cui sono stati tagliati 46mila posti e 10mila posti vacanti sulle nuove assunzioni. E per oltre il 50% è diminuita la presenza del medico a bordo delle ambulanze”.

MIDILI RICORDA l’OCCUPAZIONE DELL’AULA. Il sindaco Pippo Midili dopo aver chiarito che non risponde al vero la circostanza che col Covid gli accessi al pronto soccorso fossero aumentati, ha anche ricordato che le criticità della struttura di Milazzo si trascinano da oltre vent’anni, tant’è che spesso vi sono state manifestazioni di protesta da parte delle forze politiche. “Personalmente ho occupato, assieme al consigliere Franco Russo, l’Aula quando era seduto in questi scranni, per richiamare l’attenzione dei vertici della sanità provinciale e regionale”.

PROVVEDIMENTI CONCRETI. Quindi Lorenzo Italiano ha invitato i vertici dell’Asp ad assumere decisioni anche drastiche per uscire dalla perduranti criticità. “Non bastano solo piccole e provvisorie soluzioni. Occorrono interventi strutturali per cambiare rotta nel settore sanitario. E la classe dirigente che vive ed opera nella struttura sanitaria deve avere un ruolo attivo. Non possiamo accontentarci”.

Sulla mancanza di medici si è soffermato il consigliere Santino Saraò, evidenziando la necessità di una maggiore sinergia tra tutte le strutture sanitarie di competenza dell’Asp.

POCHI MEDICI. Il consigliere comunale Mario Sindoni ha invece riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi 18 mesi dalla politica regionale e dai vertici dell’Asp, attenzionando alcuni reparti, primo tra tutti il pronto soccorso. E sulla stessa linea la consigliera Maria Magliarditi che si è soffermata anche sui problemi dei medici dell’ospedale che soffrono proprio le carenze di organico. “Noi medici siamo pochi, ma quei pochi dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare, ottenendo idonee e moderne strumentazioni. Diversamente se alla carenza organica, manca anche quella strumentale, la situazione diventa drammatica e ci sarà il fuggi-fuggi dei sanitari dagli ospedali”

Il consigliere Pippo Crisafulli ha invece ricordato una sua interrogazione del marzo 2021 che metteva in evidenza le carenze dell’ospedale, chiedendosi quale sarà il futuro dell’ospedale di Milazzo. “Sarà depotenziato o migliorato?”.

E a fronte di tale situazione il presidente Alessandro Oliva ha annunciato che il Consiglio comunale straordinaria continuerà a rimanere aperto.