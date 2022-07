Le società, in cooperazione con i tecnici che hanno sposato il progetto, stanno lavorando per preparare una squadra di Serie C Silver di alto profilo, una squadra di Promozione maschile giovane e di sviluppo, e soprattutto campionati Under per la crescita dei ragazzi. Condividi questo articolo



Linkedin «Per la nuova Basket Milazzo collaborare con una società quale la Peppino Cocuzza che rappresenta una delle realtà storiche del basket siciliano è un grande onore – afferma il Basket Milazzo in un comunicato stampa – e metteremo grande impegno per affrontare insieme tutte le sfide di questo nuovo percorso».

«Siamo ben lieti di comincire una nuova avventura con una società a noi vicina – commenta la dirigenza del Peppino Cocuzza – l’obiettivo principale rimane quello di accompagnare i ragazzi nella crescita, sia sportiva che umana, dando loro la possibilità di ambire a giocare nelle formazioni senior del nostro territorio, sul quale la nostra società opera da 75 anni. Grazie a questo progetto di collaborazione, basato su uno sviluppo graduale ed una organizzazione solida, la strada verso l’obiettivo prefissato sarà sempre più avvincente e stimolante”.

La società storica siciliana e la nuova realtà cestistica milazzese hanno avviato un progetto di collaborazione a partire dalla stagione 2022/23 con lo scopo di sviluppare sul territorio un modello cestistico giovanile e propositivo, con atleti impegnati nei campionati under e senior regionali. Le due società al fine di traguardare gli obiettivi prefissati metteranno in campo tutte le sinergie necessarie sia dal punto di vista organizzativo che economico, per migliorare l’aspetto tecnico e fisico dei ragazzi, organizzare manifestazioni e tornei che possano coinvolgere ed entusiasmare i giovani, ottimizzare l’utilizzo di impianti e strutture a disposizione.