Vince la settimana edizione del Festival Corale Internazionale “Incanto Mediterraneo” il Mixed Choir Crescendo. Il coro sloveno ha conquistato la medaglia d’oro con il punteggio di 92,88/100. Al secondo posto Bela Bartòk Male Choi (Ungheria) con 90,00/100 e al terzo posto si è classificato il Mixed Choir Apollo (Slovacchia) che è Medaglia d’argento con 82,25/100.

Ad esaminare i cori partecipanti al concorso corale è stata una giuria presieduta da Agnieszka Franków Żelazny (Polonia) e composta da sei professionisti internazionali: Antonino Averna (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Werner Pfaff (Germania), Josep Prats (Spagna), Sabrina Simoni (Italia). Per l’enensima volta il Festival organizzato dall’Associazione Corale Cantica Nova presieduta da Francesco Saverio Messina conferma la sua importanza in ambito internazionale. I cori partecipanti al concoso all’interno del Muma hanno regalato momenti di musica emozionanti e di altissimo livello.

In questa edizione hanno partecipato cori provenienti da: Germania, Slovenia, Brasile, Slovacchia, Ungheria e Italia.

Il Festival come ogni anno ha avuto un importante successo di pubblico. Ad esibirsi nell’incantevole scenario che offre il castello di Milazzo sono stati: Studio Vocale Karlsruhe – Karlsruhe (Germania) direttore Werner Pfaff, Vox Iuvenis – Guarapuava (Brasile) direttore Marcia Rickli, Mixed Choir Apollo – Bratislava (Slovacchia) direttore Milan Kolena, Bèla Bartòk Male Choir – Pécs (Ungheria) direttore Lakner Tamás, Mixed Choir Cescendo – Škofja Loka (Slovenia) diretto da Žiga Kert. E poi i cori italiani Corale Tetracordus – Pachino direttore Lucia Franzò, Piccolo Coro Città di Taormina direttore Ivan Lo Giudice, Coro Giovanile Note Colorate di Messina direttore Giovanni Mundo, I Piccoli Cantori direttore Salvina Miano e Coro Polifonico Ouverture direttore Giovanni Mirabile entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) e il coro milazzese Ensemble Vocale Cantica Nova direttore Francesco Saverio Messina.

«Sono soddisfatto di questa ripartenza avvenuta in un momento difficile per tutto il mondo – dice Francesco Messina – Abbiamo ospitato cori di qualitá buona rappresentanza internazionale tra rassegna e concorso. Una giuria di prestigio che ha lavorato serenamente per raggiungere un giudi unanime. Adesso vi diamo appuntamento per l’ottava edizione dal 9 al 15 Luglio 2023.