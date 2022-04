Sono quattro le proposte individuate dalla Terza Commissione consiliare da sottoporre al giudizio dei cittadini, così come prevede il Regolamento di Democrazia partecipata 2021. Sette le istanze presentate dopo l’avviso alla cittadinanza pubblicato lo scorso novembre. La verifica della fattibilità delle proposte ha portato ad escluderne tre e a lasciare quelle che qui di seguito sono riportate:

1) Piazzetta del Pescatore. Uno spazio ritrovato per il borgo marinaro di Milazzo: La proposta prevede il recupero della Piazzetta Calcagno, posta ad uno dei due estremi di Via Santa Maria Maggiore ed in vicinanza dell’omonima Chiesa, individuando i seguenti interventi: Ripristino di tutte le parti ammalorate (intonaci e seduta); Tinteggiatura dei muro di contenimento, dei parapetto della scalinata e della seduta; Messa in sicurezza e ricollocazione dei due busti artistici esistenti; Revisione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dell’impianto di illuminazione; Pulizia e levigatura del basolato lavico; Riorganizzazione dello spazio da destinare a parcheggio; Intervento artistico lungo il muro di contenimento. L’obiettivo è quello di recuperare la piazza in modo da diventare nuova centralità del quartiere ed offrire una valida alternativa al lungomare come spazio di aggregazione per la comunità. La piazza inoltre potrebbe costituire anche uno spazio all’aperto per le attività parrocchiali.

2) Sostare Sostenibile. La proposta intende promuovere l’installazione di rastrelliere per biciclette nel territorio comunale. L’obiettivo è quello di giungere ad un reale sviluppo di mobilità sostenibile incentivando le persone a prediligere l’uso delle biciclette offrendo una soluzione pratica e sicura per il ricovero delle bici sia tradizionali che elettriche a discapito degli altri mezzi di trasporto.

3) Mens sana in corpore sano. Rinnovo arredo urbano sportivo area Tono ed altre. Il progetto intende promuovere la cultura dello sport e della condivisione mettendo a disposizione tre aree con attrezzature sportive per praticare esercizi a corpo libero all’aperto, rispondendo alla esigenza di avere sempre più spazi di aggregazione e socialità. Per ogni punto sportivo sono state previste n. 3 barre per trazioni realizzate su tre altezze diverse e n. 2 barre parallele, realizzate in acciaio inox 31 e resistenti alia corrosione. I luoghi individuati sono: Lato Mare-Via Tono, 71 – Lato lungomare; Lato Mare – Via Ponente, incrocio via F. Turati; Lato Mare – Via Ponente, incrocio via M. Regis; Vaccarella – Lavatoi/Parco Giochi; Borgo – SP 72 zona incrocio via Papa Giovanni XXIII.

4) “Percorso vita lungomare Ponente da campo sportivo a Piazza ‘Ngonia”. La proposta prevede la collocazione di attrezzi dedicati allo svolgimento di attività sportiva all’aperto con idonee attrezzature destinate ai cittadini di tutte le età in un ambiente gradevole. La scelta del progetto da realizzare avverrà attraverso una votazione popolare concernente dunque le proposte sopra menzionate.

PER PARTECIPARE AL VOTO SARA’ SUFFICIENTE INVIARE AL SEGUENTI INDIRIZZO protocollogenerale@comune.milazzo.me.it UNA MAIL AVENTE PER OGGETTO: VOTAZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 E POI INSERENDO LA SEGUENTE DICITURA:



Con riferimento alla scelta del progetto, si indica quello denominato: (indicare descrizione o il numero che è stato assegnato nell’elenco):

La votazione aprirà ufficialmente alle 9 di venerdì 15 aprile 2022 e si concluderà alle 12 di venerdì 29 aprile 2022. Saranno prese in considerazione solo le mail pervenute in questo arco di tempo. In caso di invio di più mail aventi lo stesso indirizzo sarà considerata solo la prima mail pervenuta.