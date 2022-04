Massimo Raffa, nella doppia veste di docente di Discipline letterarie, latino e greco del liceo milazzese e di autore, ha spiegato lo stretto legame tra mito e musica nel mondo greco antico. Molteplici gli spunti di riflessione: si è spaziato dalla musica al mito, passando per la filosofia, la politica e le letterature contemporanee. Gli studenti dei vari indirizzi liceali hanno anche sottoposto al professore numerosi quesiti che sono stati oggetto di un vivace dibattito. L’”Impallomeni” di Milazzo si conferma polo liceale di eccellenza anche per l’alta qualità dei propri docenti.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.