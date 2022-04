Era stato punto di riferimento a Sassuolo tra il 2013 e il 2017. Originario di Enna, Puzzo vantava una lunga carriera nell’Arma cominciata nel 1979. Sottufficiale dal 1983, ha ricoperto incarichi presso gli Uffici di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri fino al 1989. Dal 1998 al 2013 aveva prestato servizio alla Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Messina e, dopo avere comandato i carabinieri di Sassuolo, nel 2018 era rientrato in Sicilia. Lascia la moglie Maria Concetta e i figli Elisa e Domenico. Il funerale si è tenuto lunedì scorso a Fondachello Valdina dove è stato poi sepolto.

Milazzo, cordoglio per la morte del capitano Michele Puzzo

Milazzo, cordoglio per la morte del capitano Michele Puzzo

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.