In risposta all’accorato invito di Papa Francesco, che chiede a ognuno di noi di aumentare i momenti di preghiera per la pace, il coordinamento, in divenire, delle Caritas parrocchiali del Vicariato di Milazzo, San Filippo e Santa Lucia del Mela, invita tutti a un momento di riflessione e preghiera oggi, sabato 26 marzo, alle 19.30, al Duomo di Santo Stefano, a Milazzo. Un modo per unire le voci e i cuori affinché il mondo abbia pace

