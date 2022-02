L’assessore allo sviluppo economico, Maurizio Capone ha convocato giovedì 24 febbraio (e non lunedì 24, come erroneamente riportato nella mail inviata nei giorni scorsi dagli uffici di palazzo dell’Aquila) alle 10,30 al Comune una riunione con i ristoratori e coloro che si occupano della somministrazione (pub, tavola calda e locali vari) per discutere di problematiche legate all’attività commerciale ed in particolare sul suolo pubblico e sul rispetto delle regole da seguire nello svolgimento dei servizi da offrire alla clientela.

L’obiettivo è, anche in vista della nuova stagione estiva che l’Amministrazione sta programmando, assicurare normalità ad un settore dove da tempo si registrano dei “corto circuiti” inopportuni