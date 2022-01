La scrittrice milazzese Nuccia Isgrò, con il nuovo libro “Il bosco Vitabella – Storia sulla diversità” Edizioni Infilaindiana, è stata premiata in occasione della seconda edizione del concorso letterario Ema Pesciolinorosso in ricordo di Emanuele Ghedini, morto nel 2013. Dal dolore per questa perdita nasce, ad opera dei genitori, la fondazione Ema Pesciolinorosso il cui tema principale è la relazione fra genitori e figli. Sono oltre 2000 gli incontri realizzati raggiungendo più di mille città e 400 mila persone.

Il concorso nasce dalla profonda convinzione che i libri oltre a tramandare nel tempo importanti messaggi sociali possano diventare lo strumento necessario per rallentare i ritmi della nostra vita, sempre più impregnati di tecnologia, e poterci ascoltare nel profondo. Il concorso ha tenuto conto dell’originalità della storia, degli insegnamenti che il libro può trasmettere e le emozioni veicolate. Per questo motivo Nuccia Isgrò con la sua opera “Il Bosco di Vitabella” ha ottenuto la menzione speciale come migliore fiaba per bambini.