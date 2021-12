Domani apre i battenti Milazzo Gourmet. Per le degustazioni ticket disponibili su appeolie.it

Domani apre i battenti Milazzo Gourmet. Per le degustazioni ticket disponibili su appeolie.it

Al via domani, venerdì 3 dicembre, al Castello “Milazzo Gourmet”, tre giorni di eventi dedicati alla gastronomia che coinvolge ristoratori e produttori locali. Oltre a degustazioni di pietanze e vini sono previsti workshop tematici e il Teatro del gusto. Un’iniziativa sicuramente innovativa per il territorio quella promossa dall’amministrazione comunale col supporto dell’esperto Saro Gugliotta, delle Pro Loco Milae e Milazzo e la collaborazione della Camera di Commercio di Messina, del Parco dei Nebrodi, della Capitaneria di porto, dell’Area marina protetta e dell’istituto alberghiero “Guttuso” di Milazzo.

L’ingresso è gratuito e per le degustazioni occorrerà acquistare un ticket sul portale (www.appeolie.it) dove è presente anche il programma dell’intera manifestazione.

Start alle 18 con l’inaugurazione degli spazi messi a disposizione dei produttori al primo piano dell’ex Monastero delle Benedettine. Alle 19 il primo workshop, al piano terra dello stesso edificio sul tema “Milazzo Gourmet, sintesi tra cibo, territorio, economia e turismo”. Alle 19,30, nell’edificio “Cavaliere” invece inizierà la degustazione dei cibi preparati dai ristoratori milazzesi. Tutta la degustazione sarà supportata dagli studenti dell’istituto “Guttuso”. Dalle 20 alle 22, il “Teatro del gusto”, sempre all’edificio “Cavaliere”. Su un palco attrezzato, esibizione di ristoratori, pasticcieri e gelatieri.

Le iniziative si ripeteranno nelle altre giornate, con l’unica variabile riguardante il tema degli incontri tematici. Il secondo giorno si parlerà di “Cibo e mare”, e quindi di pesca sostenibile, mentre domenica 5 di “cibo e montagna”, con particolare attenzione all’importanza delle colture resilienti in territorio a rischio di abbandono e da proteggere come il Parco dei Nebrodi.

Nell’area workshop sarà visitabile anche una mostra di documenti enogastronomici antichi curata da Franz Riccobono.