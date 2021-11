Proseguono gli incontri per dare vita al progetto “Milazzo città Autism friendly”. Dopo gli incontri dei giorni scorsi altre iniziative in cantiere, tra le quali un corso di formazione indirizzato agli operatori economici cittadini sulle tecniche di accoglienza per le persone con autismo.

La presidente della terza commissione consiliare Maria Magliarditi ha invitato tutti gli operatori economici, divisi per categorie, ai lavori della terza commissione nelle seguenti giornate: Mercoledì 17 novembre ore 10 operatori commerciali (supermercati, ipermercati, centri commerciali, gestori di negozi); Mercoledì 24 novembre ore 10 albergatori B&B; Mercoledì 1 dicembre ore 10 ristoratori

«Mi auguro che la partecipazione sia numerosa – ha detto Magliarditi -. I lavori sono finalizzati ad illustrare alle realtà locali, il progetto Milazzo Città #autismfriendly al fine da intraprendere già nelle prossime settimane, insieme, questa importante progettualità che rappresenta un momento qualificante per l’immagine della nostra città».

