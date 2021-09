MERI’. Si è conclusa la procedura amministrativa relativa alla concessione in comodato dei locali comunali di Via Umberto I (ex Municipio) all’Associazione Pegaso A.n.p.a.s. Odv di Messina per attività di emergenza/urgenza di 118 in eccedenza ed altre attività nel settore sociale e sanitario.

Nello specifico si tratta di una iniziativa «intrapresa dall’esperto del sindaco Filippo Bonansinga, il geologo Giuseppe Nania, di concerto con la giunta e con il supporto dell’Onorevole Tommaso Calderone» – si sottolinea in una nota stampa – per ricavare all’interno del territorio comunale di Merì uno spazio dedicato al sociale, al settore sanitario e di Protezione Civile a servizio dei cittadini e delle loro esigenze.

L’Associazione Pegaso A.n.p.a.s. Odv, (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ed ai Dipartimenti Nazionale e Regionale di Protezione Civile), opera da anni nei settori sociale,sanitario e formazione nella Città di Messina e Provincia e dal 2012 nel settore dell’emergenza/urgenza con attività di 118 in eccedenza.