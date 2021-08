La Sottosegretaria messinese Barbara Floridia da tempo segue questo progetto e, insieme all’on. Roberto Traversi, nei mesi scorsi aveva individuato un importante finanziamento di 2 milioni di euro per l’installazione della cartellonistica. In Sicilia saranno sette i comuni coinvolti: Monforte San Giorgio, Antillo, Montalbano Elicona, Bronte, Capizzi, Petralia Sottana e Alia.

MONFORTE SAN GIORGIO. Ci sarà anche la sottosegretaria Barbara Floridia a Monforte San Giorgio, località che ospiterà giovedì 5 agosto, alle 18, l’arrivo della prima tappa siciliana dell’Appennino Bike Tour. Questo appuntamento celebra la nascita dell’undicesima ciclovia turistica nazionale denominata, appunto, Appennino Bike Tour: un itinerario che si snoda dalla Liguria e che si conclude in Sicilia, con oltre 2.600 chilometri lungo strade secondarie a basso traffico e che coniuga ben 14 regioni al fine di favorire uno sviluppo sostenibile delle aree interne del Paese. All’arrivo, che è a Piazza IV Novembre, sarà presente la Sottosegretaria Floridia che, insieme alle autorità locali con in testa il sindaco di Monforte San Giorgio Giuseppe Cannistrà, accoglieranno la delegazione dell’Appennino Bike Tour.

