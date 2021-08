Protocollo d’intesa in materia di appalti, s’insedia il gruppo di lavoro di Caronte & Tourist

MESSINA. Prima verifica per il “Protocollo d’intesa in materia di appalti” sottoscritto lo scorso 22 luglio dalle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, nonché dalle rispettive federazioni di categoria dei trasporti e dal Gruppo Caronte & Tourist. Venerdì 30 luglio, infatti, si è insediato il Gruppo di Lavoro che si dedicherà al monitoraggio periodico dei temi posti al centro dell’accordo.

Presenti per le Organizzazioni Sindacali Carmelo Garufi, Letterio D’Amico e Michele Barresi – segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti – e per l’azienda il direttore generale per l’area tecnica Luigi Genghi; la responsabile della compliance Francesca Sferlazzo e il responsabile di personale e comunicazione Tiziano Minuti. Dopo un confronto nel quale sono state meglio illustrate le finalità dell’accordo e sommariamente descritte le attività allo stato terziarizzate e le caratteristiche operative del cantiere di riparazioni, è stata effettuata una prima ricognizione all’interno di quest’ultimo, del quale i partecipanti hanno apprezzato il nuovo layout e il livello di sicurezza.

Al termine, i componenti del Gruppo di Lavoro hanno convenuto di rincontrarsi nel mese di settembre per proseguire l’attività di verifica non solo nell’ambito manutentivo, ma anche in quello delle pulizie e della ristorazione.