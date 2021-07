Tiro con l’Arco, a Milazzo il VII Trofeo PaMa Archery nel nuovo campo di via Rio Rosso

Prima gara nel nuovo campo all'aperto per l'Asd PaMa Archery. Il VII Trofeo Pama Città di Milazzo si è svolto domenica scorsa in Via Rio Rosso dove la società ha di recete attrezzato una nuova struttura sportiva. Hanno partecipato le Asd di Tiro con l'Arco siciliane e calabresi. La prima manifestazione nel nuovo campo ha visto l'Asd milazzese primeggiare con nove medaglie d'Oro e un Argento. La stessa Asd si è vista pluripremiata anche al campionato regionale con sei titoli regionali, undici medaglie d'oro, otto d'argento e quattro di bronzo con le quali si è aggiudicata il medagliere regionale.