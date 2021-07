Un consiglio comunale straordinario ed aperto per discutere della crisi economica che sta colpendo la Raffineria di Milazzo. A chiederlo sono stati i consiglieri di opposizione su proposta dell’esponente della Lega Damiano Maisano. A firmare il documento sono stati Lorenzo Italiano, Antonio Amato, Pippo Crisafulli, Alessio Andaloro e Antonio Foti. Silenzio assordante da parte del resto del mondo politico a cominciare dai vertici dell’amministrazione Midili e dai deputati regionali cittadini.

A lanciare la notizia è stata nei giorni scorsi Oggi Milazzo (LEGGI QUI) rivelando che l’azienda perde circa venti milioni di euro mensili da circa un anno a causa della crisi che attanaglia non solo gli impianti mamertini ma l’intero settore petrolifero. I conti in rosso, però, non sono legati ad un periodo transitorio o alla pandemia. La crisi negli impianti di via Mangiavacca serpeggiava da tempo e il covid l’ha solo acuita, portandola alla luce. Qualche giorno fa il direttore generale della joint venture, l’ingegnere Luca Amoruso, ha comunicato senza tanti giri di parole la situazione ai sindacati e alle ditte dell’indotto nel corso di un incontro nella sede messinese di Sicindustria. Poi ha preso carta e penna e scritto al presidente della Regione Nello Musumeci. Se si comincerà a tagliare le somme per gli investimenti le prime a subire una contrazione delle commesse saranno le ditte dell’indotto e i loro dipendenti.

Nel documento i consiglieri comunali chiedono di convocare anche i sindacati, il direttore e gli azionisti della Ram, la deputazione politica regionale e nazionale. «Alla luce del ruolo che la Raffineria riveste per il territorio, appare necessario ed opportuno investire il consiglio comunale..al fine di comprendere quale sua lo scenario nel quale l’azienda si trova ad operare, quali strategia la società abbia elaborato per “contenere i costi” e quali impatti potrebbero avere sull’ambiente e sull’occupazione.».

Ad esprimere soddisfazione per la richiesta formale promossa dalla Lega è stato l’onorevole barcellonese Antonio Catalfamo, coordinatore provinciale del partito di Salvini. «Occorre pianificare una strategia, capire come intervenire e quali scenari si aprono ora tenendo ben presenti i due profili: quello ambientale e quello occupazionale. Ritengo fondamentale sostenere l’iniziativa del capogruppo Damiano Maisano: il dibattito deve avvenire in seno alle istituzioni democratiche perché la città di Milazzo sia l’unico luogo ove chiarire il futuro della Raffineria, del suo indotto e dell’ambiente dell’intero comprensorio del Mela».