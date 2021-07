Gli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Barcellona ha sequestrato 50 tonnellate di alimenti per lo piĂą surgelati non idonei al consumo umano. Prima gli agenti al comando del dirigente Sandro Raccuia e poi i controlli, predisposti dal Compartimento Sicilia Orientale di Catania ed effettuati con personale sanitario del Servizio Veterinario ASP di Messina, hanno certificato che gli alimenti – surgelati e non – venivano trasportati a temperature non idonee alla corretta conservazione e ben al di sopra di quanto previsto dalla normativa (-18) che tutela la genuinitĂ del prodotto e della salute del consumatore. Dagli accertamenti espletati è emerso che gli alimenti (ormai alterati e che se fossero stati messi in commercio avrebbero potuto essere nocivi alla saluta dei consumatori) erano destinati alla distribuzione presso alcuni supermercati nel messinese, ed in particolare nella fascia tirrenica tra Barcellona e Patti.

Il titolare della merce e il conducente del mezzo su cui veniva trasportata, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per la violazione di norme poste a presidio della sicurezza alimentare nell’ambito dei trasporti. Elevate sanzioni per circa 2000 euro.