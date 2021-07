Alla presenza del sindaco Pippo Midili, dei rappresentanti del club mamertino, dell’ex assessore Giovanni Di Bella (neo socio Rotary )e del personale della farmacia già adeguatamente formato sull’utilizzo dell’importante presidio salvavita, il titolare della farmacia Paolo Vece ha preso in carico il defibrillatore impegnandosi a prestare la propria assistenza in caso di necessità.

Nell’ambito della partecipata cerimonia alla presenza ha messo a disposizione il defibrillatore che è stato collocato all’ingresso della farmacia Vece in Piazza Caio Duilio.

A conclusione dell’Anno Rotariano 2020/21, il Rotary Club di Milazzo presieduto da Maria Torre ha donato un defibrillatore alla cittadinanza, grazie anche ad alcuni sponsor che ne hanno condiviso l’iniziativa. L’apparecchiatura salvavita è stata posizionata in una idonea cassetta posta all’esterno della farmacia Vece, nella centralissima Piazza Caio Duilio, a disposizione 24 ore al giorno in caso di emergenza.

