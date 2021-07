Solicchiata era uno dei posti del ‘cuore’ di Piccolo, perché nascosto tra gli ulivi e invisibile dall’esterno. Abbandonato per 50 anni fino a quando , la baronessa Mariel Piccolo di Calanovella, nipote del poeta, con grandi sacrifici, lo ha riportato a nuova vita abitandolo personalmente. Ha voluto ospitare la presentazione del saggio di Valenti nel castello dove il poeta custodiva il prezioso epistolario tra lui e Tomasi di Lampedusa e molti spartiti delle sue composizioni musicali. Oltre che poeta, Lucio Piccolo era anche un raffinato compositore. Tutti i maggiori studiosi hanno parlato del maniero, ma nessuno l’ha mai visto, tranne Tomasi di Lampedusa e Gioacchino Lanza Tomasi. Valenti lo ha definito: “castello delle fate”.

SINAGRA. L’Erede di Lucio Piccolo, la Baronessa Mariel, in collaborazione con la Pro Loco di Sinagra presenteranno il 16 luglio, alle 18, al Castello di Solicchiata, a Sinagra il libro “Lucio Piccolo ed il barbiere” scritto da Franco Valenti pubblicato da Giambra editori.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.