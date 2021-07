Finale di stagione esaltante per gli Under 15 ed Under 17 Regionali dell’Acd Folgore del presidente De Luca, che dopo mesi di stop forzato, ha voluto regalare ai suoi giovani atleti la possibilità di confrontarsi in una competizione nazionale con la partecipazione al “Torneo Città di Catanzaro” che si è svolto nella cittadina catanzarese dal 27 al 30 Ggiugno al Centro Sportivo Federale di Catanzaro.

Buona prova della formazione Under 17, che inserita nel quinto raggruppamento da 4 squadre, ha ben figurato al cospetto di formazioni più blasonate e chiuso al secondo posto il girone da imbattuti, dopo i pari a reti bianche con Us Vibonese Calcio e Sport Time e l’1 a 1 firmato da Giuseppe Insana contro il Locri chiudendo il girone a 3 punti, che però non sono bastati per approdare ai quarti di finale dove venivano ammesse le 5 prime classificate e le 3 migliori seconde.

Ben più esaltante invece l’avventura degli Under 15 , che dopo le vittorie nel girone di qualificazione contro il Cosenza Calcio per 1 a 0 con la rete di Francesco Coppolino e quella sul Marcello Pasquino per 3 a 0 con le reti di Michele Albarella, Karol Rizzo e Valentino Santoro, e la sconfitta di misura per 2 a 1 rete di Albarella sul Catanzaro, hanno chiuso il girone al secondo posto, accedendo ai quarti di finale ,come miglior seconda dei 5 raggruppanti, dove ad aspettarli c’era il Terzo Tempo, regolato per 1 a 0 grazie alla rete allo scadere di Filippo Iarrera. In semifinale la corsa si è fermata davanti alla forte formazione campana del Pasquale Foggia Academy che si è imposta per 2 reti a 0. I ragazzi gialloblù hanno chiuso al terzo posto ex equo con la Diavoli Academy.

Soddisfatto il presidente De Luca che insieme allo staff tecnico e dirigenziale ha voluto ridare un segnale di ripartenza ai propri ragazzi, riprendendo l’attività agonistica nei primi giorni di maggio e preparando in poco tempo la partecipazione ad un importante torneo nazionale.

«E’ stata una bella esperienza per i nostri ragazzi, che dopo mesi di totale chiusura e stop forzato dei campionati regionali(le nostre formazioni si sono fermate a fine ottobre) hanno potuto riassaporare la gioia di vivere un esperienza unica, che segnerà per tutti i ragazzi un esperienza formativa ed un ricordo che li accompagnerà per tutta la vita. La nostra società, ormai da quasi 45 anni è punto di riferimento per tutti i giovani calciatori dell’hinterland, disputando con continuità i massimi campionati giovanili regionali, Under 15 ed Under 17 e tutte le categorie dell’attività giovanile scolastica dai 5 anni in su. Un impegno che svolgiamo con grande professionalità e dedizione nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo periodo e per questo devo ringraziare tutto lo staff tecnico e dirigenziale che hanno dato l’occasione ai ragazzi di rimettersi in gioco in una stagione concentrata in appena due mesi, oltre ai tantissimi genitori che ci affidano la crescita sportiva ed anche sociale dei propri figli»

L’appuntamento è già fissato per i primi di agosto, con la partenza ufficiale della stagione 2021/2022 che vedrà l’Acd Folgore ai nastri di partenza dei Campionati Regionali Under 15, Under 17 , Under 18 ed a quello di Prima Categoria Siciliana”

Questi i ragazzi che hanno preso parte al “Torneo Città di Catanzaro”

Under 15 : Formica F, Giorgiani G, Coppolino F, Albarella M, Mastroeni A, Salvo G, Rizzo K, Grillo W, Mastroeni F, Santoro V, Iarrera F, Saporita F, Ficarra A, Russo V, La Verga A, Furnari M, Gitto D, Busacca D, Mannino N.

Under 17: Sottile L, Piccolo S, Gitto L, Dama D, Currò S, La Spada G, La Verga D, Mannello A, La Malfa T, Iarrera Stefano , Raffale G, Giorgianni L, Insana G, Lo Presti C, Formica G, Del Bello G, Torre F.