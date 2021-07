Una tavola rotonda sul tema: “Legalità, Giustizia e prospettive di riforma” per ricordare il giudice Paolo Borsellino. In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio il 19 luglio con inizio dalle 18, la Fondazione Barone Lucifero presieduta da Vincenzo Ciraolo ha organizzato un momento commemorativo alla quale interverranno il Vice Presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina Giovannella Scaminaci, il Direttore della Società Editrice Siciliana Lino Morgante, la Consigliera di Pari Opportunità per la Città Metropolitana Mariella Crisafulli, il Presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti e il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense Giovanni Malinconico.

Saranno presenti, per un indirizzo di saluto il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, il Presidente della Corte d’Appello di Messina Michele Galluccio, il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Messina Vincenzo Barbaro, l’Assessore Regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Antonio Scavone, il Presidente del COA di Barcellona P.G. Antonella Fugazzotto, il Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. Giovanni De Marco e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. Emanuele Crescenti