«Sono il diavolo e vi devo uccidere». Sarebbero questo le parole proferite da un cinquantenne in stato confusionale che ha aggredito verso le 16,30 tre poliziotti mentre tentava di entrare in un’abitazione al pianterreno di via Pistorio, nei pressi di piazza Roma. La pattuglia stava transitando in quel momento e si era fermata per capire bene cosa stesse facendo l’uomo che si muoveva in maniera sospetta.

Il milazzese G.S. con problemi psichici, non si capisce bene perchè stava tentando di accedere proprio in quella casa in cui vive una donna straniera con la figlia di 10 anni che però non erano all’interno. Per un momento c’è stato un momento di panico poichè si era sparsa la voce che la bambina fosse temporaneamente sola nell’abitazione, ma poi si è scoperto che era al sicuro a casa di un’amica di famiglia.

Lunghe file si sono create tra la via Pistorio, Piazza Roma e via Colombo. Tanti i curiosi. L’intervento è stato curato dagli uomini del commissariato di polizia di Milazzo con il supporto di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure alla proprietaria dell’abitazione che è stata chiamata dai vicini e hanno sedato l’uomo che dava in escandescenza. Non si esclude un Tso.