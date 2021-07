Domani, martedì 6 luglio, dalle 9 alle 14 mancherà l’acqua in tutto il centro cittadino. A comunicarlo il servizio idrico del Comune di Milazzo che ha disposto la chiusura per consentire agli operai di effettuare un intervento di riparazione alla condotta idrica nelle vie Tenente Minniti in prossimità del civico 24 e Bertè (angolo ten. Minniti)

