Si è svolta al Palazzetto Franco Milone, la seconda assemblea della neo-costituita Consulta dello Sport del Comune di Milazzo. All’ordine del giorno e successivamente approvata all’unanimità dall’assemblea, la creazione di tre gruppi di lavoro che dovranno occuparsi rispettivamente: della rivisitazione del regolamento della Consulta e degli impianti sportivi, dell’analisi e della proposizione di bandi e finanziamenti utili per le società sportive e della creazione di eventi e manifestazioni sportive.

Nel corso della seduta, presente l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia, il presidente della Consulta, Antonio Napoli, ha presentato all’assemblea il progetto grafico creato dal giovane Alessio Gitto (Consulta Giovanile) e che all’unanimità è stato accolto come Logo della Consulta dello Sport.

Vari interventi dei rappresentanti delle società presenti hanno inoltre evidenziato alcune problematiche da sottoporre ed evidenziare all’amministrazione comunale ribadendo come la Consulta dello Sport debba essere momento e luogo di confronto e proposizione. In tal senso, appena saranno operativi i gruppi di lavoro, saranno concretizzate proposte utili, in primis, alla promozione e diffusione dell’attività sportiva soprattutto tra i giovani studenti, considerato il lento e graduale allontanamento degli stessi dalla pratica sportiva.