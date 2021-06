Gli amici di Gibo, a Milazzo manifestazione cicloturistica per raccogliere fondi destinati a famiglie indigenti

Organizzata da Giovanni Bono, titolare della omonima gioielleria, col patrocinio del Comune, si terrà domenica 20 giugno la manifestazione “Gli amici di Gibo”, finalizzata a raccogliere dei fondi per l’acquisto di pacchi alimentari da distribuire, nella ricorrenza delle festività natalizie, alle famiglie più bisognose del Distretto Socio- Sanitario di Milazzo.

Si tratta di una Ciclo turistica amatoriale con partenza dalla marina Garibaldi alle 9 e arrivo al Santuario del Tindari Patti con ritorno alla Ngonia del Tono per un totale di circa 62 Km. Sino ad ora sono state raccolte già un centinaio di adesioni.

“Tutti insieme possiamo andare dove da soli non ci sogneremmo mai di arrivare”: questo lo slogan della manifestazione.