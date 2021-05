Grande soddisfazione per la dirigente scolastica Stefania Scolaro, che ha partecipato il 14 maggio scorso, insieme alla Presidente del Rotary Club di Milazzo Maria Torre, alla premiazione avvenuta nell’Aula Magna dell’ Itet “Leonardo da Vinci” della classe V A del corso di Grafica e Comunicazione. La manifestazione ha avuto luogo allo scopo di premiare i lavori prodotti nell’ambito del concorso “Good news Agency”, istituito dal Rotary Club International. Costituita nel 1979 per il sostegno e la diffusione dei valori di fratellanza, unità nella diversità e responsabilità per il bene comune dell’umanità tramite la divulgazione dei nuovi valori etici, educativi, economici e sociali, la Good news Agency ha bandito un concorso dal titolo “Ogni crisi è sempre una grande opportunità: quale contributo possiamo offrire al futuro per creare le basi per un nuovo mondo?”. Questo concorso, aperto alle scuole secondarie di secondo grado e di alta formazione, in special modo agli studenti degli ultimi due anni (quarto e quinto), ha visto protagonista la Classe VA Grafica, coordinata dai professori Antonio Patti e Giuseppe Sinatra, che si è aggiudicata uno degli ambiti premi messi in palio dal Rotary Club.

Per l’occasione, i ragazzi hanno realizzato 10 suggestivi manifesti il cui linguaggio iconico fortemente allusivo riflette appieno il conflitto antinomico tra luce e buio, chiuso e aperto, spazio e illusione. Un alternarsi di luci e di masse in cui il dato naturale è , come spesso capita nell’immagine fotografica, trasposto e idealizzato per realizzare un “discorso” in grado di veicolare messaggi forti e finalizzati. Ed è un messaggio di speranza e di apertura al futuro e al cambiamento, quello espresso dai manifesti realizzati dai ragazzi dell’ITET, un inno a superare le difficoltà trasformandole in occasioni di rinascita e di riacquisizione di identità perdute o dimenticate.

Diffondere l’ottimismo ,dopo un periodo di crisi così profonda che ha colpito tutti noi e il mondo intero, come modo per guardare al futuro con serenità è un proposito ambizioso e oggi più che mai necessario per diffondere un clima positivo specialmente tra i giovani, categorie particolarmente provate dai recenti trascorsi legati al Covid. La pandemia, però, non ha mai fermato l’Istituto diretto da Stefania Scolaro che non si è risparmiato, mostrandosi sempre in prima linea per la diffusione della conoscenza, impegnato in iniziative di alta levatura culturale rivolte ai giovani e al territorio.