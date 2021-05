Si inaugura domani sabato 8 maggio, alle ore 16,15, a palazzo D’Amico, la mostra “La voce ed il miracolo – espressioni del contemporaneo” sulla vita di Sant’Antonio da Padova.

L’inaugurazione, alla sola presenza delle autorità, causa emergenza Covid, sarà trasmessa in diretta sui social, in collegamento con Padova. Purtroppo non si potrà visitare fino a quando la Sicilia rimarrà zona “arancione”. Si pensava che a partire da lunedì l’isola entrasse in zona gialla, ma così non sarà. L’allestimento, comunque, rimarrà fino al 22 maggio nella speranza che almeno per un breve periodo sia fruibile.

La mostra presenta 35 opere d’arte contemporanea dedicate alla vita del Santo dei miracoli ed è inserita nel ciclo delle celebrazioni dedicate all’ottocentesimo anniversario del naufragio di Sant’Antonio da Padova.

Il taglio del nastro avverrà alla presenza di Pippo Midili, sindaco, dell’assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci e don Carmelo Russo, rettore del Santuario di Sant’Antonio di Padova in Capo Milazzo. Interverrà anche Delfina Guidaldi, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “R. Guttuso” di Milazzo, sul tema: “naufragio esistenziale” e valore educativo dell’arte.

