I negozi del Centro Commerciale Naturale di Milazzo sono disposti a pagare la sosta sulle strisce blu ai clienti che sceglieranno le loro attività per gli acquisti. A sostenerlo è il presidente Pippo Russo il quale ha già chiesto al sindaco Pippo Midili di avere un incontro sia con l’amministrazione che con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per i prossimi 12 mesi. L’ipotesi è quella di realizzare un’app o inserirsi in quella del gestore. Ragionevolmente – se non vi saranno intoppi burocratici – si dovrebbe cominciare a giugno.

«Il sindaco Pippo Midili è stato di parola – sostiene entusiasta Pippo Russo – aveva detto che tra le priorità c’erano le strisce blu e così è stato. Siamo certi che la facilità di trovare parcheggi invoglierà chi deve fare acquisti a scegliere il centro storico con il nostro invidiabile lungomare»

DIETRO LE QUINTE. Il raggruppamento di imprese “TC Italia Servizi” di Napoli che si è aggiudicata la gara ha presentato un’offerta al rialzo del 275% sul 15% di base d’asta (quello più basso è stato della Telereading con appena l’1,5%). In sostanza quasi il 60% dei proventi (il 56,25%) sarà versato al Comune mentre poco più del 40 per cento resterà alla società campana che avrà un utile tolte le spese di dipendenti, acquisto di parcometri, realizzazione strisce blu, installazione sensori e gestione app. Secondo i calcoli il valore della gara si aggira sul milione 200 mila euro ma, ragionevolmente, gli incassi del passato lasciano presupporre che la cifra si aggirerà sotto gli 800 mila euro.