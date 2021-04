1 maggio blindato, a Milazzo si lavora per evitare assembramenti in piazze e lungomare

Nelle prossime ore il sindaco Pippo Midili dovrebbe emettere un’ordinanza in cui si dispone nella giornata di sabato 1 maggio la chiusura delle piazze e dei luoghi di ritrovo solitamente piĂą popolati. Un modo per evitare assembramenti in una giornata che tradizionalmente, prima della pandemia, era dedicata alla gita fuori porta o, comunque, ai picnic con gli amici. la prefettura ha disposto l’intensificazione di controlli agli svincoli autostradali e agli imbarcaderi verso le isole Eolie.

Il prefetto di Messina, Cosima Di Stani ha convocato in videoconferenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per predisporre le attività da portare avanti per evitare possibili assembramenti nei luoghi all’aperto sede di abituale ritrovo.

Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Pippo Midili. Presenti il questore di Messina, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, i comandanti i delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, il responsabile dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste di Messina, il dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Messina e il Comandante della Polizia Metropolitana.

Il prefetto ha evidenziato la necessità di un particolare impegno delle Forze di polizia per il rispetto delle vigenti misure restrittive di contenimento dell’emergenza epidemiologica. In sede di Comitato, è stata quindi condivisa l’esigenza di incrementare le attività generali di controllo e vigilanza del territorio.

Ai sindaci è stata ricordata la possibilità di disporre la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico (strade, piazze, lungomare, ecc.) nelle quali non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. Una particolare attenzione è stata riservata anche alle attività di controllo da svolgere sulla rete stradale e autostradale nonché sugli scali portuali, con una specifica intensificazione presso i varchi in entrata e in uscita dalla città di Messina.

Saranno sottoposti a controllo anche i litorali e con il supporto della Polizia Stradale, verrà altresì assicurato lo svolgimento di mirati servizi presso le barriere autostradali di Villafranca Tirrena e Tremestieri. Analoga intensificazione delle attività di vigilanza sarà disposta nel porto di Milazzo, luogo di imbarco per le isole Eolie, alle spiagge dei paesi rivieraschi ed ai Comuni solitamente interessati da un maggior afflusso di persone.