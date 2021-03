Centinaia di migliaia di tappi di plastica per finanziare progetti solidali promossa dall’associazione Salus che si occuperĂ del trasporto gratuito di malati oncologici milazzesi all’ospedale di Taormina per sottoporsi a terapia. Ad aderire alla campagna “Un tappo per la vita” promossa dall’assessorato ai Servizi Sociali di Milazzo saranno associazioni e il Centro commerciale naturale presieduto da Pippo Russo che nei prossimi giorni cominceranno la raccolta che verrĂ effettuata tramite dei contenitori con il logo dell’iniziativa.

Il protocollo d’intesa tra il Comune di Milazzo e l’associazione Salus “C. D’agostino” di Taormina per la realizzazione di iniziative finalizzate al supporto ai malati oncologici residenti nel Comune di Milazzo è stato sottoscritto in aula consiliare. L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi, garantirà ai malati oncologici residenti nel territorio del Comune di Milazzo il trasporto gratuito con un mezzo dell’associazione battezzata “La navetta del sorriso” all’Ospedale di Taormina per le sedute di chemioterapia e per i relativi controlli specialistici. L’intesa prevede anche l’adesione ad altre iniziative già promosse dall’associazione come la donazione di parrucche e protesi al seno con relativo reggiseno per soggetti affetti da patologie tumorali e l’organizzazione di giornate di prevenzione di patologie tumorali.

Oltre a formalizzare l’accordo, si è deciso – Milazzo è il primo Comune ad attivarsi – anche di finanziare le attivitĂ dell’associazione illustrate nel corso di un breve intervento dalla presidente Graziella Paino. E ciò attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, delle realtĂ associative e parrocchiali, nonchĂ© delle attivitĂ commerciali che supporteranno l’acquisto di totem da installare nei punti nevralgici della cittĂ (scuole, chiese, negozi) per favorire la raccolta di tappi di plastica che l’associazione Salus a sua volta cederĂ ad aziende specializzate per ricavare proventi da utilizzare per portare avanti sul territorio le attivitĂ . Nel corso della riunione di questa mattina hanno giĂ assicurato il loro supporto i club service (Kiwanis Capo Milazzo, Rotary, Leo, Lions), il Centro commerciale Naturale e la Camera di Commercio che, come anticipato dal presidente Ivo Blandina, chiederĂ a tutte le aziende di sostenere questo importante progetto. A dare supporto sarĂ anche l’assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone. «Sono certo che i commercianti e le aziende di Milazzo faranno la loro parte». Pippo Russo, invece, ha giĂ raccolto decine di adesioni tra gli associati del Ccn.

“Sono contento della straordinaria partecipazione e alla convinta adesione oggi riscontrata – ha detto l’assessore ai servizi sociali Simone Magistri – ad una iniziativa di così rilevante impatto sociale che mira a coinvolgere tutte le realtà scolastiche, associative, commerciali e parrocchiali del territorio in una vera e propria rete di solidarietà a sostegno dei malati oncologici”.