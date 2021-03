La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino meteo che prevede allerta arancione (quindi fase operativa di preallarme) anche per Milazzo. Lo stato di preallarme è stato lanciato dalla tarda serata di ieri fino a tutta la giornata di oggi 20 marzo.

Sono previste piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrosettentrionale e su tutta la provincia messinese, ionica e tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitĂ , possibili grandinate, frequente attivitĂ elettrica e forti raffiche di venti di burrasca.

Possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate. In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d’acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all’interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia.

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040