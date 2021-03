L’Itet, da sempre attento alle problematiche degli adolescenti, invita i propri alunni, attraverso molteplici iniziative, a puntuali riflessioni che li accompagnino attraverso percorsi mirati, utili ad una formazione culturale per renderli cittadini liberi e scevri da ogni scelta errata per il loro futuro.

Storie segnate da emergenze sociali che coinvolgono adolescenti meridionali che vivono una realtà difficile. Inviti alla riflessione che la scuola, avamposto sociale per eccellenza, sottopone agli alunni per invitarli alla rielaborazione personale delle tematiche. Esperienze significative che li proiettano verso l’acquisizione di una coscienza civile.

Il secondo documentario dal titolo “La nostra strada ” diretto da Pier Francesco Li Donni, affronta la storia di un gruppo di adolescenti palermitani che non ottemperano l’obbligo scolastico e vengono analizzati l’anno successivo nel loro percorso di vita.

La prima proiezione denominata ” Selfie ”, del regista Agostino Ferrante, girata in “video selfie”, racconta la coraggiosa scelta di vita di alcuni giovani cresciuti in un ambiente corrotto che scelgono di “non imboccare” la strada sbagliata.

In occasione della ricorrenza del 21 marzo, “Giornata Nazionale della memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie”, l’ Itet “Leonardo da Vinci” , guidato dalla dirigente Stefania Scolaro , in collaborazione con l’Associazione Libera e Cinemovel ha proposto agli studenti del biennio due mattinate cinematografiche.

