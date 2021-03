Sempre nuove iniziative per il Rotary Club di Milazzo presieduto da Maria Torre. Il club mamertino nei giorni scorsi ha donato all’Oratorio della Chiesa del Ciantro in Milazzo un calcio balilla destinato alle attività ludiche dell’Oratorio. Alla consegna, la socia Mariella Iannello promotrice dell’iniziativa, il presidente e un’ampia rappresentanza di soci hanno incontrato il parroco Di Perri illustrando, anche ai numerosi intervenuti, le molteplici attività di service avviate dal Club milazzese nel territorio e per le comunità locali che di recente sono state rivolte anche alle Parrocchie di San Rocco e San Papino. Ma non solo il presidente Maria Torre, accompagnata da una qualificata rappresentanza di soci del club, ha proceduto aanche alla consegna di tre termoscanner, uno al Duomo di Milazzo, consegnandolo a padre Francesco Farsaci e collocandolo all’ingresso per l’utilizzo da parte dei fedeli nell’ambito delle celebrazioni e gli altri due sono stati destinati all’Ospedale Fogliani di Milazzo. A riceverli il direttore sanitario del locale P.O. e socio del Rotary Club Milazzo Paolo Cardia con Salvatore Scarpaci, primario del P.S. della stessa struttura ospedaliera.

