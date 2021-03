Oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, è stato trovato sulla spiaggia di Ponente una esemplare di stenella senza vita. Il corpo del piccolo mammifero era stato già attaccato da gabbiani.

Non si conoscono le cause della morte (di solito in questi casi si tratta di ferite causate da ami o per avere ingoiato plastica). A lanciare l’allarme una famiglia passeggiando sulla spiaggia. E’ stata allerta la Capitaneria di Milazzo.